Psykolog: Her er 10 gode råd til at pleje kærligheden i den kolde tid

Julen kan være en svær og stresset tid - også for parforholdet. Mattias Stølen Due, psykolog og forfatter til bogen "Pas på parforholdet", giver her ti gode råd til pleje kærligheden, når juleferien er slut, og hverdagen vender tilbage

1. Brug tid på hinanden - også når ferien er slut

Arbejde, børn, venner og praktiske opgaver tager så meget af vores tid, at vi ender med ikke at have tid til hinanden. Sæt derfor flere store krydser i den nye kalender hen over vinteren og aftal at have hyggelig par-tid. Få børnene passet, sluk for mobilen og find en hyggelig restaurant, hvor I har tid og ro til at tale og have det rart sammen.



2. Glæd din partner

Tag decembers generøsitet med ind i det nye år og gør små ting, der glæder din kæreste eller ægtefælle. Fortsæt med at give gaver - også efter jul, skriv en sød sms, giv et overraskende kys eller fortæl om, hvorfor du stadig er glad for at være sammen med netop ham eller hende.



3. Vær nysgerrig

Prøv at være mere interesseret i din partner, end du plejer. Stil mange spørgsmål og drop associationen til dit eget liv. Afsæt min. 10 min. hver aften i en uge, hvor du på nærværende og nysgerrig vis spørger ind til din partners dag. Undlad at referere til dig selv - det er kun den anden, der er i fokus.



4. Tal om svære ting i fredstid

Ofte taler vi om sex efter et mislykket initiativ eller børneopdragelse, mens børnene er der. Det er dårlig timing. Snak derfor om de svære ting i "fredstid", hvor der er ro og tid og dermed gode betingelser for at kunne forstå hinanden.



5. Drop idéen om, at den anden er problemet

Når vi er uenige om noget eller har en konflikt, tænker vi ofte, at det er vores partner, den er gal med. Men sjovt - eller tragisk - nok tænker vores partner ofte det samme: at det er dig, der er problemet. Det er meget sjældent, at problemer kun skyldes den ene, så kig på din andel i stedet for at bebrejde den anden.



6. Rør ved hinanden

Vinteren er kold, mørk og lang. Brug derfor tiden til at varme hinanden. Ikke bare med ord og i overført betydning, men ved helt konkret at røre ved hinanden. Kys, kram og tag initiativ til sex. Selv om lysten ikke altid er stor på forhånd, kan den komme, når man prioriterer nærhed, berøring og hinanden.



7. Del din sårbarhed

Næste gang du er sur, så lad være med at give din partner skylden. Vores aggressioner er ofte blot camouflage for vores sårbarhed eller usikkerhed. Fortæl istedet om det, du savner, og det, du er ked af. At være personlig og sårbar kan være svært, men det gør det meget nemmere for din partner at møde dig med empati.



8. Tænk nådigt om jer selv og hinanden

Hvis du synes, I har det svært i parforholdet, så er det helt normal! Det er generelt svært at trives godt hele tiden i et langvarigt parforhold - og det kan generelt føles svært at være menneske. Så døm ikke jer selv eller hinanden ud fra et urealistisk ideal, når I har det svært, men brug i stedet jeres ressourcer på at tænke nådigt og taknemmeligt om hinanden.



9. Få inspiration til forholdet

Benyt vinteren til at læse en bog om parforhold, tage på et parkursus eller et Par-tjek. Vi går mange år i skole for at blive gode til tysk og matematik, men har næsten ingen "uddannelse" i at være en god partner.



10. Tænk ikke på dig selv, men din partner

I stedet for at mærke efter, hvad du har brug for, kan du spørge dig selv - og din partner - hvad hun eller han har brug for. Din partners liv er i dine hænder, og din måde at være på har afgørende betydning for, om hun eller han trives i livet.