Park i Rom bliver opkaldt efter dansk Lego-grundlægger

I Italiens hovedstad, Rom, er en park blevet opkaldt efter danske Ole Kirk Christiansen, som var grundlægger af legetøjskoncernen Lego.

Det skriver Rom Kommune på sin hjemmeside.

Onsdag blev der afholdt en ceremoni i parken, hvor navnet blev afsløret.

En af dem, som var med til at overvære ceremonien, var kulturrådmanden Miguel Gotor.

- At navngive et område af vores by, hvor børn kan gå hen for at have det sjovt og lege, efter grundlæggeren af Lego, hvis klodser har været i hænderne på alle - unge som gamle - er en måde at fejre fantasi og kreativitet, siger han.

På hjemmesiden fremgår det, at det var forskellige sammenslutninger af Lego-entusiaster, der foreslog navnet.

Også lederen af Legos italienske afdeling, Marco Capone, var til stede under ceremonien.

Han fortæller, at han er stolt over, at parken bliver opkaldt efter Ole Kirk Christiansen.

- Rom har altid været dedikeret til socialt samvær, og vi er beærede over, at vores elskede klods fra i dag også er i denne virkelighed.

Ole Kirk Christiansen var snedker og grundlagde Lego i 1932. Han døde i 1958. Siden er Lego blevet verdens største legetøjskoncern.

Lego er blevet ført videre i familien igennem flere generationer. Senest har fjerde generation taget over.

Thomas Kirk Kristiansen, som er oldebarn til Ole Kirk Christiansen, blev i maj bestyrelsesformand for familiens investeringsselskab Kirkbi, som ejer 75 procent af Lego-koncernen.

Han overtog formandsposten fra sin far, Kjeld Kirk Kristiansen, der trådte ud af bestyrelsen på dagen for sit 50-års jubilæum.

- Det aktive familieejerskab af Lego-brandet og Kirkbis aktiviteter har været helt afgørende for vores familie gennem generationer. Det er derfor en stor glæde at videreføre familieejerskabet nu i fjerde generation, udtalte Thomas Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse.

