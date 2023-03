Parken S&E opgiver salg af badelandene Lalandia

Selskabet har i samarbejde med sine rådgivere afsøgt mulighederne for et salg.

- På baggrund af den gennemførte afsøgning af salgsmulighederne vurderer bestyrelsen, at det ikke under de gældende vilkår på de finansielle markeder er økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Lalandia.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lalandia er en meget stærk forretning, der igen og igen har haft en meget positiv drift - senest vist i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2022, hvor Lalandia nok engang bidrog til et flot resultat, siger han på FC Københavns hjemmeside.

Parkens bestyrelse oplyste i september sidste år, at man ville undersøge mulighederne for helt eller delvist at afhænde ejerandelene i feriecentrene i Rødby, Billund og Søndervig samt Motala i Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere samme år meddelte selskabet, at man også var interesseret i at sælge ejerandele af stadionanlægget i Parken inklusive de fire kontortårne.

Afsøgningen af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af stadionanlægget og kontortårnene fortsætter dog uændret, lyder det fredag.

/ritzau/