Parken Sport & Entertainment vil undersøge mulighederne for helt eller delvist at sælge Lalandia fra.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse, der er udsendt onsdag morgen.

Her fortæller Parkens bestyrelse, at man vil undersøge mulighederne for helt eller delvist at afhænde ejerandelene i feriecentrene i Rødby, Billund, Søndervig og Motala i Sverige.

Tidligere i år meddelte selskabet, at man også var interesseret i at sælge ejerandele af stadionanlægget i Parken inklusive de fire kontortårne.

/ritzau/