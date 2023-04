Parkeringsselskab vil udfordre lufthavnsparkering i Fields

Parkeringsselskabet GoParking vil ifølge netmediet Check-In fremover udfordre parkeringen i Københavns Lufthavn ved at tilbyde pladser ved indkøbscenteret Fields.

Fields ligger to stop i tog fra lufthavnen, og tanken er, at rejsende kan stille bilen her og køre i lufthavnen med tog.

GoParking har ifølge Check-In hidtil været aktiv i Finland og Estland. Her har de tilbudt parkeringspladser i storcentre nær lufthavnene i Helsinki og Tallinn.

Selskabet er i gang med at ekspandere. Derfor håber det både at udvide til flere europæiske byer i løbet af 2023. Det ønsker også at tilbyde flere ydelser i de byer, hvor de i forvejen er i gang.

- I fremtiden planlægger vi også at tilbyde flyrejseservices i Fields. Ud over lufthavnsparkering kan passagererne checke dem selv og deres bagage ind, siger Jesse Paananen, der direktør for salg og forretningsudvikling hos GoParking til Check-In.

Storcenteret Fields håber også at drage nytte af de lufthavnsrejsende.

Her er håbet ifølge Check-In, at de rejsende vil foretage deres indkøb eller spise i centeret i forbindelse med deres rejse.

Den billigste parkering i Københavns Lufthavn koster 499 kroner per uge, hvis man køber online. Ellers koster det 850 kroner. Det er udendørsparkering, hvor man skal tage en terminalbus hen til lufthavnen.

Hvis man vil parkere i gåafstand af terminalerne koster det 1450 kroner online. Det er også det prisleje, man skal op i for at få en handicapparkering.

På GoParkings hjemmeside kan man finde parkering i Fields fra den kommende weekend og en uge frem for 299 kroner.

