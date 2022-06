Parter i SAS-konflikt tror på løsning frem for strejke

På begge sider af forhandlingsbordet er der tiltro til, at piloter og SAS når frem til en løsning og dermed undgår strejke.

Samtidig er parterne dog stadig langt fra hinanden.

Det oplyser både det svenske pilotforbund og arbejdsgiverorganisationen Transportföretagarna til tv-stationen SVT.

Mandag er mæglingerne mellem parterne blevet indledt i Stockholm, hvor arbejdsgiverne mødes med mægleren.

Tirsdag er det piloternes tur. Onsdag skal de ind sammen.

Møderne finder sted i den svenske hovedstad, da det er her, at SAS har sit hovedkontor.

Forud for denne uges møder ser der ud til at være vilje til at finde en løsning på konflikten mellem piloterne og SAS.

- Min overbevisning er, at man aldrig skal give op i en forhandlingssituation, siger administrerende direktør i Transportföretagarna, Marcus Dahlsten, til SVT.

- Jeg vil have, at vi løser det her inden 29. juni. Hvis det derimod står så slemt til, at vi ikke bliver enige, så kommer mange ikke frem til deres destinationer, lyder det videre.

Også talsmanden for det svenske pilotforbund, Martin Lindgren, mener, at en strejke vil få store konsekvenser for rejsende denne sommer. Derfor håber og tror han på en løsning for at undgå dette scenarie.

- Jeg tror, det kan løses, men det kræver, at arbejdsgiverne kommer tilbage til forhandlingsbordet og siger, at de er parate til at overholde den svenske arbejdsmodel, siger Martin Lindgren.

SAS-piloternes overenskomst udløb for knap tre måneder siden.

Det er ikke lykkedes fagforeninger og arbejdsgivere at blive enige om en ny overenskomst.

I slutningen af sidste uge varslede 1000 piloter fra Danmark, Sverige og Norge strejke tidligst om 14 dage.

Det er særligt oprettelsen af SAS' to datterselskaber SAS Connect og SAS Link, der har været et stridspunkt i forhandlingerne om en ny overenskomst.

/ritzau/