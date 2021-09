Parter i sygeplejerskekonflikt mødes igen i Arbejdsretten

Torsdag klokken 14.30 er parterne i sygeplejerskekonflikten, Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, igen i Arbejdsretten.

Det oplyser Dansk Sygeplejeråd.

Her vil arbejdsgiveren møde med et krav om bod og pålæg om, at arbejdet genoptages og normaliseres, oplyser Danske Regioner.

Der er dog ikke rejst krav om bod for organisationsansvar.

Artiklen fortsætter under annoncen

For godt en uge siden pålagde Arbejdsretten sygeplejerskerne at gå på arbejde. Flere sygeplejersker har siden fortsat med at nedlægge arbejdet i en time ad gangen.

Arbejdsnedlæggelserne er dog overenskomststridige.

Strejker er kun lovlige, når de er varslet af fagforeningerne i forbindelse med forhandling af nye overenskomster.

Alligevel har der de seneste uger været protester flere steder i landet. Blandt andet på Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet i København og onsdag på Herlev Hospital.

Tidligere har Luca Pristed, talsmand for en gruppe sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet, fortalt, at arbejdsnedlæggelserne fortsætter, selv hvis de bliver idømt en bod.

Ved de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser kan strejkende sygeplejersker trækkes i løn og pålægges en bod på 56 kroner i timen.

Hvis arbejdsnedlæggelserne fortsætter, kan Arbejdsretten hæve boden til 86 kroner i timen.

Arbejdsnedlæggelserne kommer som reaktion på et regeringsindgreb, der afsluttede en strejke på ti uger.

Sygeplejerskerne havde afvist den overenskomst, der var aftalt på det offentlige område, og som siden blev vedtaget ved lov.

Den gav sygeplejerskerne en lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år.

/ritzau/