Partybuschauffør sigtet for narkokørsel

En partybuschauffør er blevet sigtet for narkokørsel, oplyser Københavns Politi.

Chaufføren, som er midt i 30'erne, havde 25-30 passagerer med i bussen, mens han i narkopåvirket tilstand kørte rundt i København. Derudover var der fejl ved bussens nødudgange.

- Ud over, at chaufføren var påvirket af narko, var to ud af tre nødudgange aflåst, således at de ikke kunne anvendes ved et uheld, siger politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard.

Politiinspektøren kan ikke oplyse, hvad manden helt præcist var påvirket af.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ejeren af virksomheden kan også se frem til at modtage sigtelser i forbindelse med overtrædelser vedrørende sikkerhedsudstyr.

Bussen kommer ikke ud at køre igen, før den har gennemgået et syn og fået en godkendelse.

Politiinspektøren oplyser også, at en anden partybus havde fejl ved nødudgangene og derfor ikke fik lov til at køre videre.

/ritzau/