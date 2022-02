Patentudløb på lægemiddel giver Lundbeck lavere overskud

Udløbet af et patent har i 2021 været med til at give en lavere omsætning hos Lundbeck, der af samme årsag har tjent færre penge.

Det viser det danske medicinalselskabs regnskab for 2021.

I februar sidste år udløb Lundbecks patent på midlet Northera. Det bruges til behandling af svimmelhed hos eksempelvis Parkinson-patienter.

Udløbet har været medvirkende til, at Lundbeck har fået færre indtægter fra midlet, og det har haft indvirkning på indtjeningen.

Lundbecks overskud er i 2021 endt på 1,3 milliarder kroner. Det er 17 procent lavere end året før.

I regnskabet forklarer Lundbeck selv tilbagegangen med udløbet af patentet på Northera.

Patentudløbet har nemlig betydet, at det har været tilladt for konkurrenter at producere billigere kopier af midlet. Kopierne bliver derfor oftere udskrevet af læger til patienterne.

Den ændrede konkurrencesituation har betydet, at salget af Northera i 2021 er faldet med 74 procent til 665 millioner kroner.

Det lavere salg af Northera har medvirket til, at Lundbecks samlede omsætning i 2021 er faldet med otte procent til 16,3 milliarder kroner.

Lundbeck er kendt for at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme. Det er blandt andet rettet mod sygdomme som epilepsi, depression, angst, migræne, Huntingtons og Alzheimers.

Lundbeck er målt på omsætning blandt Danmarks 30 største virksomheder.

Selskabet er noteret på fondsbørsen i København.

Her er selskabet at finde i C25-indekset, der består af de største og mest værdifulde virksomheder.

