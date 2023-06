Patient skal fængsles for farlig brand på sygehus

En dommer har søndag besluttet at varetægtsfængsle en patient efter en påsat brand på sygehuset i Thisted lørdag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 56-årige mand var dog ikke til stede i retsmødet i Herning, oplyser senioranklager Claus Benner.

Manden blev selv røgforgiftet i en grad, at han ikke var i stand til at møde frem. Så snart han er rask nok, vil han blive afhørt i et retsmøde.

Ved den påsatte brand blev en hel afdeling med 19 patienter og personale evakueret, og otte personer blev tjekket for mulige røgskader, oplyste politiet lørdag.

Den 56-årige sigtes efter den alvorligste bestemmelse i straffeloven om ildspåsættelse. Branden skal have bragt andre mennesker i fare.

Dommeren mener, at mistanken er særligt bestyrket. Og hensynet til retsfølelsen gør, at der skal ske varetægtsfængsling, oplyser senioranklager Claus Benner om dommerens kendelse.

Den 56-årige er også sigtet for trusler. Såvel ansatte på sygehuset som en brandmand skal han have truet med en kniv.

Ilden blev slukket relativt hurtigt lørdag, og i den forbindelse roste politiets vagtchef de ansatte.

- Godt arbejde af personalet i en vanskelig situation, sagde han.

/ritzau/