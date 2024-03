Patient tilstår drab på medpatient i Skejby

En patient erkender i retsmøde at have dræbt en anden patient på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby tirsdag aften.

Det rapporterer TV 2 Østjylland fra grundlovsforhøret i Retten i Aarhus med en 46-årig mand.

Under en uledsaget udgang tirsdag købte han en kokkekniv i Føtex, forklarer manden. Det lykkedes for ham at få kniven med ind på den afdeling, hvor han var anbragt sammen med offeret.

Han havde planlagt at dræbe den 41-årige medpatient. Denne havde irriteret ham, kommer det ifølge TV 2 Østjylland frem.

Den 46-årige er tidligere dømt for drab og for drabsforsøg i Grønland.

Forbrydelsen tirsdag aften skete på afdelingens sengeafsnit 3, der er forbeholdt grønlandske patienter.

To personer fra sengeafsnittets personale var til stede, da knivoverfaldet fandt sted.

Hospitalsdirektøren i Psykiatrien i Region Midtjylland har omtalt sagen som en "voldsom og meget tragisk begivenhed".

- Vores analyse og politiets efterforskning skal hjælpe os med at finde ud af, om der er nogle sikkerhedsprocedurer, vi skal have strammet op på, har hospitalsdirektør Tina Ebler udtalt.

/ritzau/