Paven i overraskende TED Talk: Vær modig og vis ømhed

Pave Frans er den første pave, der giver en TED Talk. Her opfordrer han verdens magthavere til at tage ansvar for de svageste

Det kom bag på mange, da pave Frans dukkede op på skærmen til TEDs konference TED2017 i tirsdags. Videoen af paven, der sidder i Vatikanet og taler, blev vist som en overraskelse til TEDs konference i Vancouver. I videoen ”The Future You” (”Fremtidens Dig” red.) sætter pave Frans fokus på blandt andet samspil mellem mennesker samt magt og ydmyghed.



Vi har samlet op på de tre vigtigste pointer i pave Frans’ tale her:

”Ingen mennesker er en ø” var noget af det første, konferencegæsterne kunne høre paven sige i sin tale. ”Ingen står alene, adskilt fra den anden, og det er kun sammen, at vi kan bygge fremtiden.”



At livet ikke blot er tid, der passerer forbi, men derimod handler om og afhænger af de relationer, vi opbygger med vores medmennesker, er en af de mest værdifulde ting, vi bør huske på og leve efter, gjorde paven det klart. Alt er forbundet, ligesom at alle er forbundne, og ved at åbne vores hjerter for den erkendelse, kan vi opnå et lykkeligt liv.



Se videoen fra TED Talk her:

I anden del af sin tale henvendte paven sig i høj grad til magthavere verden over, som han opfordrede til at bruge sin magt på at hjælpe og inkludere verdens svageste. De fattige og svage går alt for ofte tabt i vor tids system, som bygger på teknologier, de ikke har adgang til, var pavens budskab.



”Tænk, hvor skønt det ville være, hvis der med den voksende videnskabelige og teknologiske innovation også fulgte mere lighed og social inklusion. Tænk, hvor skønt det ville være, at vi, mens vi opdagede nye planeter, genopdagede vor brødre og søstre lige rundt om os," udtalte han.

"Hvis solidaritet ikke blev reduceret til blot socialt arbejde, men i stedet blev en herskende attitude inden for politik, økonomi og videnskab (…) kunne vi overvinde den ’affaldskultur’, som ikke bare handler om mad og varer, men først og fremmest om de mennesker, som bliver tabt i vores teknologiske og økonomiske systemer, som sætter produkter over mennesker," sagde paven yderligere.

I slutningen af sin tale bragte pave Frans igen perspektivet ned på det mellemmenneskelige niveau. Hans sidste budskab handlede om ømhed og skulle minde os alle om vores egen magt som enkeltpersoner. Magten ligger ikke kun hos politikere og store virksomheder; vi kan og bør alle anerkende hinanden som ligeværdige mennesker, sagde han.

”Ømhed er det sprog, som børn og de, der har brug for hinanden, bruger. Et barns kærlighed til sin mor og far vokser gennem berøringer, blikke, stemmer og ømhed. Når forældre snakker med deres børn og tilpasser deres sprog til barnet, deler de samme sprog.

Dét er ømhed: At være på samme niveau som den anden. Ømhed betyder at bruge vores hænder og hjerter til at trøste og hjælpe vores næste og tage os af dem, der har brug for det,” udtalte pave Frans i videoen. Han lagde stor vægt på, at ømhed ikke skal ses som en svaghed, men derimod som noget, der kræver mod.



”Ømhed er for de stærkeste og modigste mænd og kvinder. Det er solidaritetens vej, ydmyghedens vej (…) jo mere magtfuld du er, jo større påvirkning har dine handlinger på andre. Og jo mere ansvar har du for at handle ydmygt. Hvis du ikke gør det, vil magten ødelægge dig, og du vil ødelægge din næste.”

Til slut brugte pave Frans Jesus som eksempel på ømhedens dyd. Gud sendte Jesus ned på jorden for at være på samme niveau som menneskene, og Jesus brugte sit liv på at praktisere den ægte, konkrete kærlighed, ligesom pave Frans opfordrer os alle til at gøre det samme.



Du kan se pave Frans’ tale og læse transskriptionen af talen her.