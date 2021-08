PayPal vil lade britiske brugere handle med bitcoin

Fra denne uge vil PayPal begynde at give dets britiske kunder mulighed for at handle med kryptovalutaer som bitcoin.

Det oplyser PayPal ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

PayPal er en tjeneste, som kan bruges til at overføre penge mellem private - mange onlinebutikker bruger også PayPal som betalingssystem.

I begyndelsen af året gjorde tjenesten det muligt for dens amerikanske brugere at handle med såkaldt kryptovaluta, som er en samlet betegnelse for digitale valutaer, der bruger krypteringer til at sikre transaktioner og valutaoprettelse.

Og nu er turen kommet til briterne.

Her får brugerne mulighed for at handle med fire forskellige kryptovalutaer: bitcoin, ethereum, litecoin og bitcoin cash.

- Pandemien har sat fart på den digitale omstilling på tværs af alle livets aspekter - herunder digitaliseringen af penge, siger PayPals vicedirektør for kryptovalutaafdelingen, Jose Fernandez da Ponte.

Han tilføjer, at han håber, at det kan få flere briter til at udforske kryptovalutaens verden.

Muligheden for at handle med kryptovaluta kommer både til at være tilgængelig på PayPals hjemmeside og på deres app til smartphones.

/ritzau/