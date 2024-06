Pengeautomat blev forsøgt sprængt to gange - mænd idømt fængsel

Søren Kastberg og Khaled Abdullah Ayub var i starten af 2023 ivrige efter at få sprængt hul på en Nordea-pengeautomat i Humlebæk i Nordsjælland.

Det lykkedes dem ikke, men har alligevel ført til, at de torsdag blev idømt henholdsvis fem og seks et halvt års fængsel i Retten i Helsingør.

Pengeautomaten, der stod i Humlebæk Center, blev første gang forsøgt sprængt natten til 24. januar sidste år. Der skete dog ikke det store.

Formanden for Humlebæk Center, Jan Martin Hansen, kaldte det et "forkølet forsøg" på at sprænge automaten, der blot fik ødelagt den sprække, hvor man sætter sit kort ind.

Natten til 22. februar havde Kastberg og Ayub dog mere kraftige redskaber med.

Det lykkedes dem ikke at få penge med sig, men pengeautomaten gik i stykker. Det samme gjorde vinduet ind til en Blå Kors-butik.

45-årige Søren Kastberg og 46-årige Khaled Abdullah Ayub var tiltalt for at have planlagt og udført sprængningerne samt for besiddelse af eksplosivstoffer og forsøg på særligt groft tyveri.

Ayub var desuden tiltalt for at være i besiddelse af et kilo dynamit samt for at rejse ind i Danmark, selv om han havde et indrejseforbud.

I et domsresume skriver Retten i Helsingør på sin hjemmeside, at det er blevet fundet bevist, at Kastberg og Ayub er skyldige, men at sidstnævnte blot deltog i planlæggelsen af sprængningerne, ikke udførslen.

Khaled Abdullah Ayub er ud over fængselsdommen igen blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt.

De to mænd er blevet pålagt at betale en erstatning på cirka 480.000 kroner samt at skulle betale udgifter til advokatsalærer på cirka 115.000 og 157.000 kroner plus moms.

Søren Kastberg har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Khaled Abdullah Ayub ankede sin dom på stedet. Han havde erkendt ulovlig indrejse, men vil frifindes for forholdene omkring sprængningerne.

/ritzau/