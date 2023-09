Pensionsindbetalinger satte rekord sidste år

Et arbejdsmarked i forrygende form og pæne lønstigninger er medvirkende årsager til, at danskernes pensionsindbetalinger igen satte rekord i 2022.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev indbetalt 137,7 milliarder kroner på danskernes pensionsordninger, hvilket er 7,3 milliarder mere end sidste år.

Det svarer til en indbetaling på 52.000 kroner per pensionsopsparer.

Og kigger man på, hvordan økonomien har udviklet sig, er det ikke så overraskende, mener Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- I løbet af 2022 er der kommet omkring 60.000 flere i arbejde, mens også lønningerne har haft pil op. Det bidrager til at løfte de samlede indbetalinger til pension, siger han.

Og spørger man Mads Moberg Reumert, der er cheføkonom i Danica Pension, vil rekorden efter alt at dømme blive slået igen i år.

- Overenskomsterne indeholder lønstigninger, der igen vil betyde større indbetalinger til pensionsordninger, og vi har fortsat et arbejdsmarked med høj beskæftigelse, hvor vi også kan se, at mange fortsætter med at arbejde også til efter folkepensionsalderen, siger han.

Ser man på, hvor meget mænd og kvinder sparer op, er der forskel på kønnene. Mænd indbetalte i snit 58.000 kroner, mens kvinder i gennemsnit satte 46.000 kroner ind.

Det er en forskel på 26 procent. Til sammenligning var forskellen i 2007 på 59 procent.

- Forskellen er blevet betydeligt mindre, og den tendens må ventes at fortsætte. For kvinderne trækker i stigende grad fra mændene på uddannelsesfronten, og samtidig vil mændene forventeligt tage en større del af barslen fremover som følge af nye regler.

- Begge forhold vil på sigt bidrage til at gøre gabet mellem mænds og kvinders pensioner mindre, siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Selv om danskernes pensionsindbetalinger altså vokser fra år til år, så gør pensionsformuen det ikke nødvendigvis.

Sidste år, hvor blandt andet aktiemarkederne havde det hårdt, faldt den samlede pensionsformue trods de rekordhøje indbetalinger med 626 milliarder kroner.

I alt har danskerne nu 4366 milliarder kroner stående på deres pensionsordninger.

