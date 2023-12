Pensionsselskab ser rekordmange frivillige indbetalinger

Det bliver stadig mere populært at afsætte lidt ekstra til pensionen.

Det oplever pensionsselskabet PFA, der i 2023 registrerede rekordmange frivillige indbetalinger fra kunderne. Det viser tal fra selskabet.

- Den største motivationsfaktor er, at vores kunder gerne vil stå stærkere og mere uafhængigt i fremtiden, siger Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom hos PFA.

Flere end 235.000 frivillige indbetalinger er blevet foretaget i årets løb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det samlede beløb lyder på 6,7 milliarder kroner, hvilket heller ikke er set højere før.

Der er dog en naturlig årsag til, at selve beløbet vokser år for år.

Mange indbetaler nemlig en frivillig procentandel af lønnen, og da lønningerne typisk vokser på årsbasis på grund af inflation, vil det også vise sig i det samlede beløb.

Hos PFA er det en generel tendens på tværs af aldersgrupper, at de frivillige indbetalinger øges.

Men Camilla Schjølin Poulsen har noteret sig, at interessen for pensionen særligt er vokset for folk under 40 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For bare ti år siden var det typisk kun folk i 50'erne og opefter, der talte om pension. Men snakken om økonomisk uafhængighed har også fået de yngre med, siger hun.

PFA er langt fra det eneste danske pensionsselskab, der har lagt mærke til en stigende lyst til at indbetale frivilligt til pensionen.

Ifølge mediet Finans har både Sampension, Velliv, Danica og PKA oplevet lignende tendenser.

For Sampension er det netop de unge, der i højere grad har indbetalt lidt ekstra, hvilket ifølge selskabet især handler om, at flere vil have indflydelse på, hvornår de vil trække sig fra arbejdsmarkedet, skriver mediet.

/ritzau/