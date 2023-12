Pensionsselskaber frifundet i sag om konkurrencefusk

Pensionsselskaberne PKA og PKA+ er blevet frifundet i en sag om brud på konkurrenceloven. Også to ledende medarbejdere, der var tiltalt i sagen, er blevet frifundet.

Det skriver Retten i Lyngby i en pressemeddelelse.

Retten fandt det ikke bevist, at de to selskaber var "aktuelle eller potentielle konkurrenter" i forhold til et udbud, der i 2018 mundede ud i et pensionstilbud til supermarkedsgiganten Salling Group.

Udbuddet blev lavet i samarbejde med Danica Pension. Tilbuddet drejede sig om pensionsprodukter til 2500 chefer og 16.000 medarbejdere i supermarkedskoncernen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retten fandt heller ikke, at selskaberne havde forsøgt at opdele markeder eller kunder.

Heller ikke at de skulle have koordineret bud, "der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med dagligvarekoncernens udbud af en firmapensionsaftale i 2018", lyder det i pressemeddelelsen.

Der har været navneforbud på de to ledende medarbejder, der også har været tiltalt. Det vil sige, at deres navne eller informationer, der gør, at de kan identificeres, ikke må offentliggøres.

Navneforbuddet er med dagens dom blevet forlænget, sådan at det også kommer til at omfatte en eventuelt ankesag i landsretten.

Mens PKA og PKA+ er ejet af pensionskasserne i en række sundhedsfaglige forbund, er Danica ejet af Danske Bank. PKA-selskaberne har et greb om overenskomstansatte, mens Danica har godt greb om ledere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fidusen ved et samarbejde skulle være, at selskaberne skulle kunne levere et samlet tilbud, der var mere attraktivt for både overenskomstansatte og ledere i en given virksomhed, end hvis de hver især skulle byde ind på pensionsaftaler med hver deres segment.

I PKA håbede man, at man kunne opnå årlige indbetalinger på yderligere en milliard kroner, blandt andet gennem et samarbejde som det med Danica, fremgår det af dokumenter, som er blevet fremlagt i retten.

Det vides ikke, om anklagemyndigheden vil anke sagen.

/ritzau/