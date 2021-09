Pensionsselskaber skyder 72 milliarder i grøn omstilling

Danske pensionsselskaber tager et stort skridt på vejen mod den grønne omstilling:

På et år har selskaberne investeret 72 milliarder kroner i den retning.

De 72 milliarder kroner er blevet investeret i perioden fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

Det er en stigning på 44 procent fra året før. I alt er beholdningen af grønne aktiver oppe på 249 milliarder. Det svarer til, at hver dansk husstand i snit har bidraget med over 90.000 kroner til den grønne omstilling.

Flere har advaret mod en grøn boble, som kan resultere i, at værdierne rasler ned på grund af efterspørgslen på grønne aktiver.

Men ifølge Nykredits chefstrateg, Frederik Engholm, er pensionsselskaberne mindre udsat, hvis en grøn boble rammer markedet:

- Pensionskasserne har enormt mange strenge at spille på, når det handler om grønne investeringer. I forhold til så mange andre investorer kan de for eksempel investere i unoterede selskaber, grønne obligationer og gå direkte ind i store infrastrukturprojekter, siger han til Jyllands-Posten.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) lægger ikke skjul på sin begejstring over, at pensionsselskaberne tager ansvar.

- Der bliver i de kommende år brug for massive grønne investeringer både i Danmark og globalt. Her det afgørende, at pensionsbranchens finansielle muskler er i spil, siger han.

- Derfor er jeg også rigtig glad for nyheden om, at de danske pensionsselskaber i så høj grad sender investeringerne i en grøn retning. Når pensionspengene bliver målrettet grønne projekter, bliver pengene ikke alene investeret i den enkeltes alderdom, men i vores fælles fremtid.

Løftet om, at selskaberne skal investere i alt 350 milliarder kroner i den grønne omstilling, blev præsenteret i 2019.

/ritzau/