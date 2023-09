Person anholdt efter mistænkeligt dødsfald i Brabrand

En person er afgået ved døden i en lejlighed på Gudrunsvej i Brabrand i Aarhus, og politiet har foretaget en anholdelse, skriver TV2 Østjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald.

- Vi har sat gang i en hel del undersøgelser derude lige nu, og vi vil være til stede på ubestemt tid, siger René Ludvig, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 Østjylland.

Politiet oplyste klokken 19.32 på det sociale medie X, tidligere Twitter, at man var til stede i området i forbindelse med "et mistænkeligt forhold".

Politiet har endnu ikke oplyst nærmere om identiteten på den afdøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det forekommer jævnligt, at politiet undersøger såkaldt mistænkelige dødsfald. Det sker, når det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en naturlig årsag, om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

Hvis det skulle vise sig, at der er tale om en forbrydelse, er det vigtigt, at politiet på et tidligt tidspunkt tager de rette forholdsregler for at sikre eventuelle beviser.

Det kan for eksempel være at foretage afspærring og afsøge for biologiske spor. Det kan også være at sikre sig identiteten på eventuelt tilstedeværende personer, som senere kan vise sig at være relevante vidner.

I sagen fra Gudrunsvej har politiet oplyst, at der er foretaget anholdelse. Det er reguleret i retsplejeloven, hvornår politiet må anholde personer.

En person må anholdes, når vedkommende "med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet".

Retsplejeloven siger, at en anholdt skal løslades så hurtigt som muligt, og senest efter 24 timer. Hvis politiet ønsker at holde på en person i længere tid, skal sagen overdrages til anklagemyndigheden, som så kan indbringe et spørgsmål om varetægtsfængsling for retten.

/ritzau/