Person er i kritisk tilstand efter sammenstød mellem bil og bus

En person er i kritisk tilstand, efter at en personbil og en bus er kollideret på Grenåvej ved Rønde.

Det oplyser Peter Tholstrup, som er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Den tilskadekomne befandt sig i personbilen ifølge vagtchefen. Der er ikke umiddelbart andre, som er kommet alvorligt til skade i forbindelse med ulykken.

Ulykken blev anmeldt til politiet klokken 16.09 tirsdag. Omkring klokken 17.30 arbejder politiet fortsat på ulykkesstedet.

Det er ikke muligt for politiet at udtale sig om, hvad der gik forud for ulykken.

Ulykken er sket mellem Rønde og Bjødstrup på Djursland.

/ritzau/