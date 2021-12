Person fundet død efter rækkehusbrand i Taulov

En person er fundet død i forbindelse med en brand i et rækkehus i Taulov ved Fredericia. Det oplyser vagtchef John Skjødt fra Sydøstjyllands Politi til Ritzau.

- Vi modtog en anmeldelse om bygningsbrand i villa eller rækkehus klokken 10.29 på Højdedraget i Taulov. Og i den forbindelse er der fundet en person, som er afgået ved døden, siger han.

Der var tale om et rækkehus, og brandfolk fra det lokale beredskab, TrekantBrand, har fået slukket ilden, uden at andre er kommet til skade. Det videre arbejde er nu op til politiet.

- Vi skal have lavet det, vi kalder en findestedsundersøgelse, for at finde ud af, hvad der er op og ned, fortæller vagtchefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet skal finde ud af, hvem den afdøde person er, og så skal de brandtekniske eksperter ind over for at kaste lys over årsagen til branden.

Derudover skal retsmedicinske undersøgelser søge at klarlægge årsagen til personens død.

/ritzau/