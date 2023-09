Person kommer til skade ved flugt fra brand i Varde

En person bliver torsdag formiddag tilset i en ambulance efter en flugt fra en brand i en etageejendom i Varde.

Det oplyser Richard Borring, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau.

Vagtchefen uddyber, at der er tale om en kvinde, men oplyser ikke nærmere.

- Hun er selv kommet ud af stedet og kommer til skade i den forbindelse, og nu bliver hun tilset af en ambulance, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet og beredskabet er rykket ud til Ringkøbingvej i Varde, hvor der er brand i en lejlighed i bygningen.

Vagtchefen oplyser ikke nærmere om kvindens tilstand.

Branden er under kontrol, og vagtchefen har ikke oplysninger om, at branden skulle have spredt sig til andre lejligheder.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10.19 torsdag.

/ritzau/