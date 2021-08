Et mindre passagerfly er tirsdag aften styrtet ned på en mark nær Toftlund i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Der var én person om bord på flyet. Vedkommende er afgået ved døden. De pårørende er ikke underrettet endnu, oplyser politiet.

Ifølge B.T. fik politiet meldingen klokken 20.19.

JydskeVestkysten skriver, at piloten forsøgte at lette flyet fra marken, men af uvisse årsager styrtede kort tid efter at være kommet i luften.

/ritzau/