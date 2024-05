Person stukket med kniv i Brønshøj efter slagsmål

Lørdag aften er en person blevet stukket med kniv i overkroppen efter et slagsmål på Brønshøj Torv.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

- Der har været et slagsmål mellem to grupper, hvor to er røget ekstra i totterne på hinanden. En af dem blev tildelt et stik - formentlig med en kniv i overkroppen, siger han.

Stikket er umiddelbart ikke alvorligt, uddyber vagtchefen.

- Han er kørt på Rigshospitalet, og vi leder efter gerningsmanden, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen 18.37 og er fortsat "massivt til stede" på gerningsstedet, lyder det fra vagtchefen.

Vagtchefen kan endnu ikke oplyse den forurettedes alder.

/ritzau/