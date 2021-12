Mette Frederiksen blev torsdag mødt af demonstranter, da hun ankom for at vidne i Minkkommissionen.

To personer er anholdt under demonstration mod statsminister

To personer er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved Retten på Frederiksberg. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Demonstranter er torsdag mødt frem foran retten, i forbindelse med at statsminister Mette Frederiksen (S) bliver afhørt i Minkkommissionen.

Kommissionen skal undersøge forløbet omkring aflivningen af alle mink i Danmark i efteråret sidste år.

Den ene af de to anholdte er sigtet for at overtræde paragraf 119. Den drejer sig om både trusler og vold, herunder forsøg på vold, mod personer i offentlig tjeneste - for eksempel politifolk. Personen er kørt til afhøring.

Den anden er sigtet for at overtræde paragraf 121, som handler om fornærmelig tiltale over for politiet. Personen er løsladt.

Københavns Politi kan ikke oplyse nærmere om, hvad det mener, at de to anholdte konkret har gjort.

Tidligere torsdag har der også været meldinger om, at demonstranter har omringet den bil, som Mette Frederiksen ankom til retten i.

Statsministeren var ikke i bilen, men sad til afhøring i kommissionen.

Københavns Politi oplyste i den forbindelse til Ritzau, at det var, da bilen begyndte at køre, at demonstranter samlede sig om den.

- I forbindelse med at bilen skal flyttes, bliver den omringet af demonstranter - og i den forbindelse bliver der smadret en lygte på bilen, lød det.

Politiet er i gang med at undersøge nærmere, hvad der er sket. Det vides derfor ikke, om der er nogen, som er sigtet i den forbindelse.

