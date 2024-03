To personer er blevet stukket ned i København fredag aften

To personer er fredag aften blevet stukket ned i København og bliver tidligt natten til lørdag opereret på et hospital.

Det oplyser Martin Kajbjerg, som er vagtchef ved Københavns Politi, natten til lørdag, omend det endnu er sparsomt med oplysninger i sagen.

Anmeldelsen indløb klokken 23.20 fredag, og de to personer blev ikke bragt til skadestuen af en ambulance, men derimod af pårørende.

Kajberg fortæller, at politiet endnu er ved at fastlægge, hvor knivstikkene er sket, hvorfor de er sket, og hvordan hændelsen præcis er forløbet.

Da Ritzau talte med vagtchefen, ville han endnu ikke løfte sløret for, hvor gamle de to ofre for knivstikkene er.

Det var heller ikke muligt at få oplyst, hvor alvorlige deres skader er, eller hvordan deres generelle tilstand efter knivstikkene er.

Kajberg ville heller ikke fortælle, om politiet har anholdt nogen i sagen.

