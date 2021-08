To personer er i livsfare efter forbrydelse i Kolding

Fire personer er kommet til skade ved en forbrydelse i det sydlige Kolding. De to er i kritisk tilstand, oplyser politiet lørdag eftermiddag.

En kvinde er blevet anholdt i sagen og sigtes for drabsforsøg, oplyser politiet.

Kvinden er 49 år og har "en familiær relation" til alle fire tilskadekomne, lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Forbrydelserne er tilsyneladende sket på to forskellige adresser.

Politiet ønsker ikke umiddelbart at frigive yderligere detaljer i sagen. I pressemeddelelsen hedder det, at det klokken otte lørdag morgen viste sig, at "der havde været en alvorlig hændelse".

Politiet mener, at kvinden har handlet alene. Man leder ikke efter flere gerningsmænd.

Hverken alder eller køn på de fire ofre er umiddelbart nævnt af politiet. Heller ikke oplysninger om, hvordan de formodede drabsforsøg skal være udført, er frigivet.

Den anholdte vil søndag morgen blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Horsens.

/ritzau/