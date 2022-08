To personer er kommet til skade i muligt skyderi i Holbæk

Efter en anmeldelse om skud i Holbæk er politiet sent tirsdag aften i gang med at afklare, hvad der er sket.

To personer er kommet til skade i et muligt skyderi i Holbæk tirsdag aften.

Det oplyser vagtchef Emil Grønning fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi er gang med at afklare, hvad er foregået, og om der faktisk er tale om et skyderi, som anmeldelsen lød på, siger han kort før midnat.

Politiet har endnu ikke haft mulighed for at afhøre begge de tilskadekomne, som befinder sig på en skadestue. De er begge i midten af 20'erne.

- Vi har talt med en af dem. Men han vil slet ikke bidrage med noget, siger Emil Grønning.

Politiet modtog anmeldelse om et skyderi klokken 21.43 i Agervang i Holbæk.

- En patrulje kommer derud og konstaterer, at to personer formentlig er ramt af skud. Lige nu arbejder vi på stedet og forsøger at finde det præcise gerningssted. Der er ikke fundet våben eller patronhylstre, og hunde skal søge det hele igennem, oplyser vagtchefen.

Han understreger, at det endnu ikke med sikkerhed kan fastslås, at der faktisk er tale om et skyderi, samt at de to personer kan være kommet til skade på anden vis.

/ritzau/