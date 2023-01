To personer er såret af knivstik i København

To personer er blevet stukket med kniv på åben gade i København mandag aften. Forbrydelsen er sket ved Åboulevard og H.C. Ørstedsvej, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

De første anmeldelser om sagen indløb cirka klokken 21.35, oplyser politiets vagtchef til Ritzau.

Kort før klokken 22 er der ikke klarhed over skaderne eller omstændighederne i øvrigt.

Mellem jul og nytår indførte Københavns Politi en visitationszone netop på baggrund af flere tilfælde af knivoverfald i hovedstaden. Zonen omfatter dele af Nørrebro og Nordvest-kvarteret.

Indgrebet betyder, at politiet kan vende lomme på folk i et afgrænset område uden at have en begrundet mistanke.

Fra juleaften og de følgende dage skete der fem knivstikkerier, ligesom flere personer var blevet taget med kniv i områderne, oplyste politiinspektør Tommy Laursen 29. december.

- Det hverken kan eller vil vi acceptere, og vi har derfor etableret en visitationszone frem til torsdag efter nytår, udtalte han i en pressemeddelelse.

