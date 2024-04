To mænd hårdt såret efter knivstikkeri i Holbæk

To mænd på henholdsvis 22 og 23 år er alvorligt såret efter knivstikkeri i Holbæk.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Onsdag morgen klokken 04.40 blev de to personer indleveret foran Holbæk Sygehus formentlig i en bil, som forsvandt efter at have afleveret dem.

Politiet ved endnu ikke, hvem der kørte bilen, eller motivet bag knivstikkeriet.

- Vi arbejder ud fra en tese om, at der kan være tale om et overfald i det kriminelle miljø, men vi holder også alle andre muligheder åbne. Vi er endnu i et meget tidligt stadie af efterforskningen, lyder det fra vicepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi i meddelelsen.

Politiet har indledt en større efterforskning, men har endnu ikke afhørt de to sårede.

Desuden kan politiet indtil videre heller ikke sige noget om det præcise gerningssted, andet end at det er foregået et sted i Holbæk.

Politiet opfordrer personer, der har bemærket noget mistænkeligt i Holbæk i løbet af natten - det være sig personer eller køretøjer - at kontakte politiet på 114.

Midt- og Vestsjællands Politi forlængede en visitationszone i området i slutningen af marts gældende indtil 11. april.

Visitationszonen blev oprettet 1. februar i kølvandet på en skudepisode i kvarteret Apotekerhaven.

Her blev en mand ramt af skud, som blev affyret igennem et vindue ind i hans lejlighed. Manden var ikke umiddelbart i livsfare.

Politiet mener, at der er en konflikt mellem to grupperinger, som har tilknytning til to boligområder i Holbæk.

I en visitationszone kan politiet i en begrænset periode stikprøvevis lave kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande og køretøjer.

/ritzau/