To personer i kritisk tilstand efter frontalt sammenstød i Hillerød

To personbiler har været i et frontalt sammenstød på Overdrevsvejen i Hillerød.

Fire personer er kommet til skade, hvoraf to af dem er i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte.

De fire tilskadekomne personer har siddet to i hver bil, fortæller han. De to, der er i kritisk tilstand, har siddet i den samme bil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenstødet er ifølge vagtchefen sket på en lige strækning uden midterrabat.

Politiet er på stedet for at undersøge omstændighederne for sammenstødet. Vejen er derfor spærret.

- Der vil være spærret noget tid endnu. Vi er i gang med at tale med vidner på stedet, så vi forhåbentligt kan få et overblik over, hvad der er sket, siger Jakob Tofte.

Der er etableret en omkørsel, der går via Roskildevej, Hammersholtvej, Carlsbergvej og Københavnsvej. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet kan endnu ikke oplyse alder og køn på de tilskadekomne.

Også Frederiksborg Brand og Redning og Region Hovedstadens Akutberedskab er på stedet.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

/ritzau/