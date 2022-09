To personer i kritisk tilstand efter trafikulykke på Sjælland

En mand og en kvinde er i kritisk tilstand efter en trafikulykke tirsdag i Kirke Hyllinge, som ligger mellem Frederikssund og Tølløse.

Det fortæller Emil Grønning, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

De to kom kort før klokken 13 kørende i en personbil ad Hornsherredvej, hvor de kolliderede med en lastbil.

Lastbilchaufføren er tilsyneladende sluppet uskadt fra trafikulykken, mens det står anderledes alvorligt til for de to, der sad i personbilen.

- De er indtil videre stadig i kritisk tilstand, siger vagtchefen sent tirsdag eftermiddag.

Den ene er blevet fløjet til Rigshospitalet i København, mens den anden er blevet kørt til behandling på Holbæk Sygehus.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til ulykken.

- Vi har haft en bilinspektør derude, som skal være med til at klarlægge, hvordan uheldet er sket, siger Emil Grønning.

Bilinspektører bliver tilkaldt ved alvorlige trafikulykker. Vedkommendes opgaver er at undersøge ulykkesstedet og køretøjerne for at forsøge at kaste lys over, hvad der nærmere skete.

Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

En del af Hornsherredvej var afspærret som følge af ulykken, der fandt sted cirka 300 meter nord for rundkørslen ved Munkholmvej. Trafikanter blev derfor opfordret til at søge andre veje. Men afspærringen er sent tirsdag eftermiddag ophævet.

/ritzau/