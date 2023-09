To personer i kritisk tilstand efter uheld syd for Holbæk

To personer er i kritisk tilstand efter et trafikuheld på Ringstedvej ved Kalundborgmotorvejen syd for Holbæk.

Det oplyser Henrik Møller Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En lastbil og en personbil stødte sammen i ulykken, der skete, hvor Kalundborgmotorvejen krydser under Ringstedvej. Det er to personer, der sad i personbilen, der er i kritisk tilstand.

Midt- og Vestsjællands Politi vidste tidligt mandag aften ikke ret meget om de nærmere omstændigheder omkring ulykken. En bilinspektør er på vej til ulykkesstedet.

Som følge af ulykken er Ringstedvej blevet spærret helt ved ulykkesstedet.

/ritzau/