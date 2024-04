To personer kørt på hospital efter harmonikasammenstød på motorvej

To personer er søndag eftermiddag kommet alvorligt til skade i en trafikulykke i nordgående retning på E45 Sønderjyske Motorvej nord for Kolding.

Det oplyser Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Ulykken er sket efter, at en trailer tidligere søndag væltede på motorvejen i forbindelse med et vognbaneskifte.

Her kom ingen i første omgang til skade. Men det skabte kø og resulterede senere i, at fem til seks biler stødte sammen i et harmonikasammenstød et par kilometer længere sydpå.

Politiet modtog anmeldelsen om traileruheldet klokken 15.52, inden harmonikasammenstødet blev anmeldt klokken 16.47.

De to alvorligt tilskadekomne er blevet kørt på sygehuset.

Der er muligvis flere personer, som skal undersøges på sygehuset, oplyser vagtchefen.

Omkring klokken 17.45 er motorvejen blevet genåbnet, efter at det midterste og højre spor har været spærret.

Ifølge Vejdirektoratets trafikkort har der været mellem ti og 30 minutters forlænget rejsetid.

/ritzau/