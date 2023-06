To personer sigtet for at overtræde afbrændingsforbud

To personer er blevet sigtet for at overtræde et afbrændingsforbud i Esbjerg Kommune, som trådte i kraft torsdag morgen.

Det fortæller Richard Borring, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau.

Personerne blev sigtet mellem klokken 13 og 14. Men vagtchefen vil ikke fortælle nærmere om, præcis hvad der er sket.

- De kan i udgangspunktet se frem til en bøde på 5000 kroner, siger Richard Borring.

Bødestørrelsen vil dog afhænge af alvoren af situationen, og hvor store skader det har medført.

En række kommuner rundt om i landet har den seneste tid indført afbrændingsforbud. Yderligere tre kommuner har desuden meldt ud, at man indfører afbrændingsforbud fra fredag.

Det kommer efter en lang periode med tørke.

Forbuddet betyder blandt andet, at det er forbudt at bruge kulgrill, uanset om det er på privat grund eller i offentligheden. Det samme gælder grill med træ, briketter eller andet, der kan frembringe gløder.

Til gengæld er gasgrill på privat grund tilladt.

Alle apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer, er også forbudt at bruge udendørs.

Og særligt bål og åben ild udendørs er forbudt. Dermed kan næste fredags sankthansfejringer komme til at blive berørt

Forbuddene er indført uden slutdato. Det vil sige, at de gælder, indtil beredskabet beslutter at ophæve dem.

Trods afbrændingsforbuddene kan man på Danske Beredskabers hjemmeside læse, at der i uge 22 og 23 var langt flere naturbrande end gennemsnittet for 2020, 2021 og 2022.

I de tre år var der gennemsnitligt under ti naturbrande om dagen i juni.

I år er der registeret over ti naturbrande på 8 af junis 13 første dage.

/ritzau/