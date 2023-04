Pessimismen blandt tyske virksomheder forstummer langsomt

Pessimismen omkring den tyske økonomi har haft godt og grundigt fat i de tyske virksomheder, men den begynder langsomt og sikkert at forstumme.

Det viser det såkaldte Ifo-indeks, som er baseret på meldinger fra omkring 9000 virksomheder i Tyskland.

For sjette måned i træk var der i marts således bedring at spore, om end humøret kun langsomt bliver bedre.

Ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, skyldes det, at inflationen og virksomhedernes omkostningspres er begyndt at lette.

- Forventninger til tysk økonomi er blevet bedre i nu uafbrudt et halvt år. Det er meget positivt, vurderer han.

Set med danske briller er det også en positiv nyhed, at tyske virksomheders syn på landets økonomi langsomt lysner, lyder det videre.

- Retningen i den tyske økonomi har stor indflydelse på den danske økonomi gennem eksporten, siger Jeppe Juul Borre.

- Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske job.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, købte tyskerne varer og tjenester for 215 milliarder kroner i Danmark sidste år.

- Vi har især mange underleverancer til tysk erhvervsliv, siger han i en kommentar.

- Vi håber, at det snart begynder at gå lidt bedre med tysk erhvervsliv, da det forhåbentlig også kan kaste lidt ordrer af sig til danske virksomheder.

Det er dog vigtigt at huske på, at erhvervstilliden fortsat befinder sig på et lavt niveau, når man sætter den ind i en historisk kontekst.

- Erhvervstilliden signalerer desværre ikke ligefrem, at Tyskland er ude af krisen og gået i gang med et sprudlende opsving, konstaterer han.

