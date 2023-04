Forbrugernes tillid til økonomien når højeste niveau i et år

I takt med at priserne på el og gas er blevet er faldet de seneste måneder, er danskernes syn på egen og dansk økonomi på samme tid blevet lysere.

Det viser Danmarks Statistiks barometer for forbrugertilliden for april.

Tilliden til økonomien steg således for sjette måned i træk, omend det går langsomt.

Man skal helt tilbage til marts sidste år for at finde et højere niveau for forbrugertilliden, skriver Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Søren Kristensen, cheføkonom hos Sydbank, er niveauet dog langt fra at være godt, da vi fortsat befinder os markant under niveauerne fra både finanskrisen og coronapandemien.

- De danske forbrugere er altså med andre ord fortsat meget bekymrede, siger han i en kommentar.

Forbrugertilliden måles ved at spørge til en vurdering af dansk økonomi og forbrugernes egen økonomi nu sammenlignet med for et år siden samt forventningerne til det næste år.

Her kan forbrugerne svare på en skala fra meget positiv til meget negativ. Det omregnes til en talværdi, så de mest positive svar får en værdi på 100, mens de mest negative svar får en værdi på minus 100.

For april lander forbrugertilliden på minus 18,2 mod minus 23,1 måneden før.

Søren Kristensen hæfter sig ved flere ting, når han kigger på den langsomme bedring.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For det første er privatforbruget allerede faldet med mere end 2,5 procent over det seneste år. Det er et relativt stort fald i en historisk kontekst, og selv om vi forventer det falder yderligere, så er en del af regningen i vores optik allerede betalt, siger han.

- For det andet er der med de nye overenskomster nu udsigt til, at styrtblødningen af reallønnen hører op.

Reallønnen betegner, hvad lønmodtagerne reelt får ud af deres indkomst. Hvis reallønnen stiger, kan forbrugerne få mere for deres løn end tidligere.

- Erfaringsmæssigt er det altså noget, som kan få både det økonomiske humør og forbrugslysten til at stige.

/ritzau/