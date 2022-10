PET afviser al snak om ulovligt tilbud til Lars Findsen

Politiets Efterretningstjeneste benægter, at man har overtrådt loven i forbindelse med en afhøring af Lars Findsen.

PET afviser "fuldstændigt", at den hjemsendte FE-chef fik et tilbud om at indgå en aftale i strid med retsplejelovens regler.

Det fremgår af en mail, som PET har sendt fredag eftermiddag i forbindelse med mediernes omtale af bogen "Spionchefen - erindringer fra celle 18".

I bogen fortæller Lars Findsen detaljeret om forløbet, da han blev anholdt af PET-betjente i lufthavnen i Kastrup 8. december sidste år. Chefen for FE blev beskyldt for at have lækket statshemmeligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under en efterfølgende afhøring på en politistation i Gentofte mødte en mand og en kvinde fra PET op. Den ene var den øverste juridiske chef i PET.

De sagde - skriver Lars Findsen - at anklagemyndigheden måske ville se på sagen med mildere øjne på to betingelser. Hvis han ville tilstå noget, og hvis han ville fortælle, hvem pressen har som kilder i PET.

Desuden sagde de, at det muligvis kunne få indflydelse på, om han næste dag ville blive fremstillet i grundlovsforhør.

Med andre ord: Hvis han samarbejdede, kunne han måske undgå at blive varetægtsfængslet.

Overfor flere medier har professor emeritus Jørn Vestergaard vurderet, at der muligt kan være tale om en overtrædelse af retsplejelovens regler.

- I dansk ret er det et helt grundlæggende princip, at løfter og trusler ikke må anvendes under afhøring af en sigtet. Så det er helt forbløffende, hvis det er foregået på den måde, som Lars Findsen beskriver, har han udtalt til jp.dk.

Fredag er reaktionen så kommet fra PET. I mailen hedder det indledningsvist, at PET ikke vil kommentere detaljer i en konkret straffesag. Og så fortsætter udtalelsen:

"Helt generelt kan PET dog fuldstændigt afvise de anklager, som har været fremme i medierne om, at Lars Findsen af PET er blevet tilbudt en aftale i strid med retsplejelovens regler, eller at han på anden måde af PET har været udsat for et utilbørligt pres i forbindelse med straffesagen mod ham."

I mailen fra PET nævnes det ikke, om der faktisk blev fremsat et tilbud.

Ifølge bogen overvågede betjente fra PET i cirka et år chefen for søstertjenesten. Der var aflytninger, hemmelige ransagninger og observationer - også under møder på caféer.

For en måned siden rejste anklagemyndigheden tiltale mod Lars Findsen. I seks tilfælde skal han have fortalt om statshemmeligheder. Han nægter sig skyldig.

/ritzau/