PET kopierede forfatterdagbog: Nu skal sagen i Højesteret

Dansk Forfatterforening holder fast i et krav om, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigsarkivet skal udlevere forfatter Arne Herløv Petersens dagbøger fra den kolde krig. Derfor skal sagen nu føres for Højesteret.

Den 6. september vendte Østre Landsret tommelfingeren nedad til de krav, som foreningen har fremført på vegne af forfatteren. Nu meddeler foreningen i en mail til Ritzau, at den anker dommen.

- Vi anker dommen både i forhold til, at landsretten tilsyneladende mener, at PET og Rigsarkivet kan fortsætte krænkelsen af Arnes ret til privatliv i henhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8, og i forhold til, at vi mener, at ophavsretten er krænket og har forrang for arkivregler, siger foreningens formand Morten Visby.

Efterretningstjenesten beslaglagde i 1981 forfatterens dagbøger, i forbindelse med at han blev anholdt og sigtet for at arbejde sammen med sovjetiske agenter.

Herløv Petersen blev aldrig dømt. Myndighederne valgte at afgøre sagen med et såkaldt tiltalefrafald - en afgørelsesform, hvor den sigtede godt nok anses som skyldig, men hvor man vælger ikke at føre sagen for retten.

Herløv Petersen fik derefter sine dagbøger udleveret igen, men PET havde taget en kopi. Det opdagede forfatteren mange år senere, da kopien blev omtalt i PET-kommissionens beretning i 2009.

Dagbøgerne har været opbevaret i PET's særligt sikrede arkiv, og siden er de blevet overdraget til Rigsarkivet på grund af deres historiske betydning. Dermed er det i dag op til Rigsarkivet at afgøre, hvem der kan få arkivadgang til dagbøgerne.

Herløv Petersen mener, at der både er sket en krænkelse af hans ret til privatliv, som han er sikret via Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Derudover mener han, at der er tale om en krænkelse af hans ophavsret, i og med dagbøgerne gøres offentligt tilgængelige.

I årevis har han kæmpet for at få myndighederne til at udlevere eller destruere kopierne, og sagen er endt i retssystemet.

Og sagen er ikke enkel. Det vidner det faktum, at Østre Landsret har brugt 146 sider på at forfatte dommen i sagen, om.

Landsretten nåede frem til, at reglerne i arkivloven, og den anden relevante lovgivning i sagen går forud for beskyttelsen af Herløv Petersens ophavsret.

Hvad angår spørgsmålet om krænkelsen af Herløv Petersens privatliv var landsrettens dom mere kompleks. Landsretten mente, at PET burde have skelnet mellem de dele af dagbogen, som måtte anses for rent private, og de dele, som havde med selve straffesagen at gøre.

Men fordi dagbogen ikke blev fremlagt som en del af retssagen, så havde landsretten ikke mulighed for konkret at vurdere, hvilke dele af den som i givet fald ikke burde have været arkiveret.

