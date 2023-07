PET ser skærpet trussel efter afbrændinger - fastholder trusselsniveau

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer, at den seneste tids koranafbrændinger har skærpet terrortruslen mod Danmark.

Det skriver PET mandag i et skriftligt svar til Ritzau.

- Der er ingen tvivl om, at de seneste koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister, som har betydning for udviklingen i trusselsbilledet, skriver PET.

Trusselsniveauet fastholdes dog på "alvorlig", hvilket er niveau fire ud af fem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er derfor ikke tale om, at vi har ændret niveauet, skriver PET.

Med andre ord er truslen mere alvorlig end tidligere, men den er ikke skærpet i en grad, så PET har fundet grundlag for at rykke terrortruslen et niveau op på skalaen.

Niveau fire indikerer, at der er en erkendt trussel, og at der er kapacitet, hensigt og planlægning. Niveau fem kaldes "meget alvorlig", og her er der en specifik trussel samt kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse.

Svaret kommer, efter at der gennem en periode er blevet afbrændt koraner foran ambassader i både Danmark og Sverige, hvilket har vakt vrede i en række muslimske lande.

Den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har i forbindelse med afbrændingerne af muslimernes hellige bog på dansk jord fordømt handlingerne.

- Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter, sagde Løkke i sidste uge i et skriftligt citat.

Men trods en appel om at deeskalere bliver emnet ved med at tiltrække sig stor opmærksomhed og international vrede. Samtidig har der både søndag og mandag været arrangeret nye bogafbrændinger på dansk jord.

Søndag aften kom der en melding fra Udenrigsministeriet om, at regeringen vil et finde juridisk værktøj, der kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lars Løkke Rasmussen har desuden talt i telefon med generalsekretæren for Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Hissein Brahim Taha. IOC består af 57 lande.

På det møde skulle Hissein Brahim Taha have opfordret Danmark til at arbejde for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre en gentagelse.

Det fremgår af en meddelelse fra OIC dateret søndag den 30. juli.

Mandag har repræsentanter fra de mange medlemslande holdt et ekstraordinært møde, og rådet af udenrigsministre har i en udtalelse mandag aften atter "kraftigt" fordømt afbrændingen af koraner i Sverige og Danmark.

I sidste uge oplyste også den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, at sikkerhedssituationen var forværret i Sverige på grund af hellige skrifter, der blev vanæret.

Säpo så på daværende tidspunkt ikke anledning til at hæve trusselsniveauet.

/ritzau/