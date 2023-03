PET vil holde vidne hemmeligt i sag om drab på højgravid

Må en drabstiltalt 30-årig mand se den politimand i øjnene, som tilsyneladende spiller en stor rolle i, at den 30-årige sidder på anklagebænken for drab?

Det skal en dommer ved Retten i Glostrup afgøre.

Selve sagen mod den 30-årige begynder først 2. maj, men senioranklager Bo Bjerregaard har anmodet om et forberedende retsmøde mandag for at få ryddet nogle processuelle småsten ad vejen inden da.

Et af dem handler om, hvorvidt en PET-mand og hans styringsofficer kan afgive forklaring for lukkede døre, hvor både den tiltalte, pressefolk og tilhørere placeres i et lyttelokale.

PET-manden bliver i en anmodning fra PET, som anklageren mandag læser op i retten, blot betegnet som polititjenestemand 488A.

- Det er PET's vurdering af hensynet til dennes særlige funktion, at identiteten skal hemmeligholdes, læser senioranklageren blandt andet op af anmodningen.

Bliver identiteten på 488A eller hans styringsofficer kendt, vil folk udefra kunne udnytte de oplysninger, mener efterretningstjenesten.

488A er en polititjenestemand, som blev indsat i Enner Mark Fængsel, hvor den 30-årige var ved at afsone en dom for drabsforsøg.

Polititjenestemanden fik dæknavnet Frank, og han kom over noget tid tæt på den 30-årige, som angiveligt fortalte Frank, at han slog højgravide Louise Borglit ihjel i 2016.

Hun blev stukket med 11 knivstik, da hun en fredag i november 2016 var ved at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev.

Den 30-årige nægter sig skyldig i drabet.

Forsvarer Christina Schønsted har ingen bemærkninger til, at hendes klient skal forlade lokalet, når styringsofficeren vidner.

Men hun ser ingen grund til at forvise den 30-årige, når Frank vidner.

- De har siddet sammen i fængslet i flere måneder, siger hun.

I sager, hvor politiet bruger agenter, er det normal praksis, at tiltalte vises ud, mens agenten vidner.

Men Frank var ikke agent. Han var derimod infiltrator, da han ikke spillede en rolle i selve forbrydelsen.

Derfor mener Schønsted, at den 30-årige skal have lov at se den mand, som har spillet en rolle i at få hendes klient på anklagebænken for drab.

Hvorvidt PET-mændene skal afgive forklaring i hemmelighed - og i så fald i hvilken grad - vil dommer Henrik Munkholm tænke over, før han afsiger en kendelse om det.

Det er dermed uvist, hvornår kendelsen kommer.

/ritzau/