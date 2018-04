Peter Kofod Poulsen: Her er mit ungdomsoprør

Unge bør engagere sig i at få bremset den folkevandring, der er i gang og som kommer til at forandre kommende generationers samfund mærkbart, siger folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF)

Hvad bør unge gøre oprør mod i dag – og hvad har du selv gjort oprør mod?

I anledning af 50-året for ungdomsoprøret i 1968 har Kristeligt Dagblad stillet disse to spørgsmål til 10 kendte danskere under 30 år – forfattere, filosoffer, politikere og andre fra vidt forskellige brancher.

Deres bud har vi også skrevet sammen i en oprørssang. Se musikvideoen her

Folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF):

Hvis du kunne pege på én ting: Hvad bør unge så gøre oprør mod i dag – og hvorfor?

"Dét, jeg synes unge i dag bør engagere sig i, er at få bremset den folkevandring, der er i gang og som kommer til at forandre kommende generationers (og den unge generations) samfund mærkbart over de kommende årtier, med mindre noget gøres. Det eksisterende samfunds stabilitet og homogenitet vil over de næste år blive sat under et gevaldigt pres. Dén sag synes jeg, at de unge skal engagere sig i – og i øvrigt gøre ”oprør” over den lade tilgang, der er til at løse problemet."

Hvad har du selv gjort oprør mod – og hvordan?

"Jeg mener selv, at jeg har medvirket til – sammen med mange andre – at presse på for, at denne sag kommer på dagsordenen. At netop udlændingeområdet bliver prioriteret endnu højere i de kommende år, for det er den vigtigste eksistentielle kamp at kæmpe i Vesteuropa for den unge generation."