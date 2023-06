Peter Madsen idømmes bøde for ulovlig brevveksling

Den livstidsdømte Peter Madsen er fredag blevet kendt skyldig i at have sendt ulovlige breve ud af Storstrøm Fængsel, hvor han afsoner sin dom for drabet på den svenske journalist Kim Wall i 2017.

Det skriver B.T., der har talt med Peter Madsens forsvarer, Tobias Stadarfeld.

Han har fået en bøde på 5000 kroner og skal desuden betale sagens omkostninger.

Fredag i sidste uge var Peter Madsen mødt i Retten i Nykøbing Falster.

Her indrømmede han, at han har sendt breve ud til tre kvinder, selv om han ifølge loven ikke må sende breve ud til personer, han ikke kendte før sin fængsling, de første ti år af livstidsdommen.

Han mente dog ikke, at han var skyldig, da han mener, at loven er i strid med menneskerettighedskonventionen.

I forbindelse med retsmødet blev Peter Madsen spurgt, om han havde sendt mindst fire breve ud til to kvinder, selv om han ikke måtte.

Det mente han ikke var korrekt. "Det er mange flere", lød svaret.

Peter Madsen er blevet dømt for at sende breve ud til den ene af de to kvinder, han var tiltalt for at have sendt breve ud til. Der er tale om en 22-årig kvinde.

Brevene til den anden kvinde - en tidligere fængselsbetjent - blev han frifundet for.

Hende lærte han at kende, før han blev varetægtsfængslet i drabssagen, hvorfor hun ikke er omfattet reglerne om, at Peter Madsen ikke må sende hende breve.

Anklagemyndigheden krævede sidste fredag, at Peter Madsen fik en bøde på omkring 20.000 kroner.

Når man idømmes en bøde under 6000 kroner, kan man ikke bare anke sagen. I de tilfælde skal man søge om tilladelse til det. Det er ifølge Tobias Stadarfeld det, man vil forsøge.

Det er ikke første gang siden livstidsdommen, at Peter Madsen er blevet dømt for at bryde reglerne.

I september 2021 blev han idømt et år og ni måneders fængsel for at flygte fra Herstedvester Fængsel.

Under flugten holdt han en fængselspsykolog som gidsel, truede fængselsbetjente, forsøgte at kapre en bil og truede flere politifolk.

