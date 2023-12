PFA er medunderskriver på brev til toppen i konfliktramt Tesla

Pensionsselskabet PFA er medunderskriver på et brev til ledelsen i elbilgiganten Tesla, der er ejet af Elon Musk.

Det oplyser selskabet i en skriftlig kommentar.

Her fremgår det, at PFA sammen med en række andre nordiske pensionsselskaber opfordrer Tesla til at søge en konflikt om overenskomst løst.

Rasmus Bessing, der er chef for investering i PFA, siger i kommentaren, at det vil være bedst for alle parter og den grønne omstilling med en løsning på konflikten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Brevet er endnu ikke offentliggjort. Derfor er det uvist, hvad der helt konkret står i det.

- PFA har valgt at være medunderskriver på et brev til ledelsen i Tesla, hvor vi gør opmærksom på, at der i Sverige og de øvrige nordiske lande er lang tradition for at indgå kollektive overenskomster på en stor del af arbejdsmarkedet, lyder det fra Rasmus Bessing i kommentaren tilsendt Ritzau.

I Sverige har der siden slutningen af oktober været strejke mod Tesla. Det skyldes, at bilproducenten nægter at indgå overenskomst for sine ansatte i Sverige, der er repræsenteret af IF Metall.

Det har spredt sig som ringe i vandet og skabt konsekvenser for bilproducenten i flere lande og på flere parametre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Senest herhjemme har PensionDanmark solgt dets beholdning af aktier i Tesla.

Også den danske fagforening 3F Transport har varslet sympatiaktioner til fordel for IF Metall inden for to uger.

Norges største fagforbund, Fellesforbundet, har også meldt sig ind under de kritiske faner og vil sætte gang i en boykot mod Tesla, hvis ikke producenten senest 20. december har indgået en overenskomstaftale i Sverige.

/ritzau/