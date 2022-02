PFA henter ny topchef hos konkurrenten

PFA har ansat Ole Krogh Petersen som ny administrerende direktør. Han kommer fra en lignende stilling hos konkurrenten Danica Pension.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra PFA, der er landets største kommercielle pensionsselskab og har 1,3 millioner kunder.

53-årige Ole Krogh Petersen skal afløse Allan Polack, hvis afgang blev offentliggjort for to uger siden i forbindelse med PFA's årsregnskab.

Ole Krogh Petersen, der har været direktør for Danica siden 2018, betegner stillingen hos PFA som et drømmejob.

- PFA er som kundeejet markedsleder med mere end 1,3 millioner kunder en markant spiller både på pensionsmarkedet og i samfundet.

- PFA står på et stærkt fundament både forretnings- og værdimæssigt, og jeg ser meget frem til at spille min rolle i at udvikle det endnu mere sammen med alle mine kommende kolleger i PFA, siger han i pressemeddelelsen.

Ole Krogh Petersen er torsdag stoppet som administrerende direktør hos Danica.

Han starter dog først i sit nye job 1. december, hvilket ifølge PFA skyldes kontraktmæssige forhold.

Frem til den dato vil Mads Kaagaard være midlertidig direktør for PFA.

Hos Danica Pension er Søren Lockwood blevet udpeget til at varetage jobbet midlertidigt.

Han har hidtil været viceadministrerende direktør. Danica forventer at kunne præsentere en permanent direktør i løbet af nogle måneder.

