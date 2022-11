Pfizer regner med at sælge coronapiller for 165 milliarder i år

Medicinalselskabet Pfizer var som en af de første selskaber ude med en potentiel redningsplan, da coronapandemien krøb ind på lande over hele kloden.

Der var i første omgang tale om en vaccine, som blev givet ved en indsprøjtning, men siden har selskabet også udviklet en coronapille, som skal sluges.

Selskabets seneste regnskab for tredje kvartal viser, at pillen er blevet et særdeles populært produkt blandt kunderne.

I hvert fald regner man i år med at sælge coronapiller for 22 milliarder dollar, svarende til knap 165 milliarder kroner.

Lande som Danmark fortsætter med at købe vacciner, der bliver givet ved indsprøjtning.

Her regner selskabet med at sælge for 34 milliarder dollar for hele året. Det svarer til næsten 255 milliarder kroner.

Den enorme popularitet, som Pfizer særligt nød godt af i tredje kvartal sidste år, bliver da også en af de få sorte pletter i det seneste regnskab.

Der blev nemlig solgt så mange coronavacciner sidste år, at selskabet har måttet realisere en nedgang i kvartalets samlede omsætning. I tredje kvartal er der omsat for seks procent mindre end i samme periode sidste år.

I løbet af de næste 18 måneder kommer selskabet også til at kigge på forretningsområder, der ikke har noget med coronapandemien at gøre. Det siger Pfizer topchef, Albert Bourla, i en kommentar til regnskabet.

- I løbet af de næste 18 måneder forventer vi at have op mod 19 nye produkter på markedet, siger han.

- Størstedelen er blevet opdaget internt, og næsten ingen er relateret til covid-19, siger han.

En af Pfizers potentielle produkter tæller blandt andet selskabets RSV-vaccinekandidat, som det i løbet af kvartalet præsenterede positive data for.

RSV står for Respiratorisk Syncytical Virus og er et virus, der kan give luftvejsinfektioner.

