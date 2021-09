Pfizer: Vaccine til børn mellem 5 og 11 år er sikker og virker

Coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech er sikker og indikerer en god beskyttelse mod sygdommen for børn mellem 5 og 11 år.

Det viser de overordnede resultater fra et kombineret fase 2 og 3-studie med vaccinen. Det oplyser BioNTech i en pressemeddelelse.

I forsøget indgik 2268 børn mellem 5 og 11 år, og ifølge studiet var der et "robust" niveau af antistoffer, der svarer til et andet studie, hvor personer i aldersgruppen 16-25 år deltog.

Niveauet af antistoffer er en indikation af, hvor stor beskyttelse vaccinen giver.

Samtidig var niveauet af bivirkninger sammenligneligt med aldersgruppen 16-25 år, skriver BioNTech.

Børnene i forsøget har fået en tredjedel af en normal dose fordelt over to stik.

Pfizer/BioNTech vil på baggrund af forsøget ansøge om at få lægemiddelmyndighedernes godkendelse til at give vaccinen til børn mellem 5 og 11 år.

I Europa vil det være Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), mens det i USA er FDA.

For at vaccinen i sidste ende vil blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen i Danmark giver grønt lys.

Pfizer/BioNTech er også i gang med at teste vaccinen på børn i aldersgruppen 6 måneder til 5 år. Her ventes resultater fra forsøgene senere i år.

/ritzau/