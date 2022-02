Pfizer venter at sælge coronaprodukter for 352 milliarder

Den amerikanske medicinalproducent Pfizer forventer i 2022 et betydeligt salg af vacciner og piller imod coronavirus.

Det viser selskabs årsregnskab for 2021, der også indeholder forventninger til 2022.

For selskabets coronavaccine ventes der et salg på 32 milliarder dollar. Og for selskabets pille, der bruges til behandling mod coronasmitte, ventes der et salg på 22 milliarder dollar.

Altså ventes de coronarelaterede produkter i alt at sælge for 54 milliarder dollar i 2022. Det svarer til cirka 352 milliarder kroner.

Det er få uger siden, at Pfizers coronapille blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til behandling af særligt udsatte personer mod coronasmitte.

Det er den første coronapille, der har fået grønt lys af EU-tilsynet.

I tidligere forsøg har pillebehandlingen fra Pfizer vist lovende resultater. Den kan ifølge studier reducere risikoen for indlæggelse eller dødsfald hos særligt udsatte personer med næsten 90 procent.

Den danske regering har tidligere meddelt, at man har planer om at indkøbe for omkring 400 millioner kroner af Pfizers pille.

I USA har Pfizers pille været godkendt i længere tid. Allerede i december sidste år fik den grønt lys af USA's lægemiddelstyrelse, FDA.

Pfizers vaccine, der er udviklet sammen med tyske BioNTech, er en af de mest anvendte coronavacciner i verden.

I Danmark er vaccinen den mest udbredte.

For at opnå grundlæggende vaccination kræver det to stik med Pfizers vaccine.

For at opretholde beskyttelse mod smitte skal der yderligere stik til. Det er det, der også kendes som boosterstik.

/ritzau/