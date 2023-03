Pige blev i årevis udsat for overgreb ved legeaftaler

En pige blev udsat for først blufærdighedskrænkelser, og siden udviklede det sig til andet seksuelt forhold end samleje samt voldtægter.

Fra hun var cirka 6 år, til hun blev 17, blev hun udsat for overgrebene af en i dag 45-årig mand. Han idømmes otte års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig for de seksuelle overgreb, afgør Retten i Sønderborg.

Dommen er afsagt af et nævningeting mandag.

Pigen var datter af mandens nære venner, og hun kom i hans hjem sammen med andre børn i forbindelse med legeaftaler.

I de første år - indtil hun var omkring otte år - var det blufærdighedskrænkelse, hun blev udsat for.

Herefter blev det andet seksuelt forhold end samleje samt voldtægter, hun var offer for. I de sidste år blev pigen også udsat for ulovlig tvang af manden, som truede med at åbenbare film og billeder af overgrebene.

Han truede hende ligeledes med at blive misbrugt af hackere med kendskab til film.

Der var ikke enighed i nævningetinget om dommen. De tre juridiske dommere og tre nævninger var enige om, at manden var skyldig i det nævnte omfang.

En nævning mente, at han foruden det også var skyldig i tidligere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

En anden nævning stemte for, at manden skulle dømmes alene for overgreb, fra pigen var 12 til 15 år, mens en sidste nævning helt ville frifinde manden i sagen.

Foruden de otte års fængsel og udvisning er han idømt et bolig- og besøgsforbud, når det gælder børn under 18 år.

Det vil sige, at han har forbud mod, at børn under 18 år må være i hans hjem, og han må heller ikke tage ophold hos andre, hvor der er børn under 18 år.

Han skal betale 200.000 kroner i tortgodtgørelse til pigen.

Manden har anket dommen til Vestre Landsret. Han vil frifindes.

/ritzau/