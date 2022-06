Pige blev sendt til Pakistan: Mor afviser voldsanklager

Forældre er tiltalt for forsøg på at tvangsgifte 15-årig pige i Pakistan og kan miste dansk statsborgerskab.

En 15-årig pige kommer 16. december 2016 ind på Albertslund Politistation. Forinden har en kvinde samlet pigen op på gaden, hvor hun gik uden sko på.

Pigen har været udsat for vold i hjemmet, fortæller hun. Men hun vil ikke anmelde moren og ønsker i stedet hjælp til at håndtere konflikter. Pigen anbringes kortvarigt frivilligt, før hun kommer hjem til sin familie.

Episoden er første gang, at politiet kommer ind over en sag, som siden har udviklet sig til at omhandle anklager om flere års tilbageholdelse i Pakistan, forsøg på tvangsægteskab og mishandling.

Senioranklager Peter Godsk udspørger tirsdag i Retten i Glostrup moren, som sidder på anklagebænken sammen med sin mand, som hun er separeret fra. De nægter sig begge skyldige i alle anklager i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to er blandt andet tiltalt for mishandling fra 2015 til 2020. Men moren afviser alle anklager om ugentlig vold mod datteren og siger, at det ikke passer, hvad den nu voksne kvinde siger.

- Hvorfor ville jeg slå mit eget barn? Det giver ikke mening, siger moren.

Hun fortæller på dansk, men får indimellem hjælp af en pakistansk tolk.

En af anklagerne går på, at moren skal have snøret en ledning om datterens hals og sagt, at "hun havde bragt hende ind i denne her verden og hun kunne tage hende ud af den igen".

Men den anklage er noget, som datteren ifølge moren har fra en dokumentar.

Moren og stedfaren er også anklaget for at have tilbageholdt datteren i Pakistan i tre et halvt år og forsøgt at tvangsgifte den dengang 15-årige pige til et familiemedlem.

Moren rejste i februar 2017 - to måneder efter episoden på Albertslund Politistation - til Pakistan med pigen. Ifølge senioranklager Peter Godsk gik det efter noget tid op for datteren, at der ikke var tale om en almindelig ferie.

Ifølge anklageskriftet blev datteren i det første år af opholdet låst inde i rum i forskellige huse uden adgang til telefon eller internet. Hun fik heller ikke undervisning eller gik i skole.

Efter en forlovelsesfest i juli 2017 i Pakistan lod moren ifølge anklageskriftet datteren vide, at "kvinderne i deres familie kun forlod huset som brude eller lig".

I oktober 2020 kom datteren til Danmark med hjælp fra Udenrigsministeriet.

Kvinden er desuden tiltalt for på et hospital i Pakistan at have tjekket datterens telefon og fundet nøgenbilleder af pigen, som hun overførte til sin egen mobil og truede med at dele med andre.

Moren og manden har begge fået dansk statsborgerskab i henholdsvis 2016 og 2015, men anklagemyndigheden vil fratage dem passet og udvise dem for bestandig.

Ifølge senioranklageren har parret fået dansk indfødsret på et svigagtigt grundlag, da de ikke oplyste, at de havde begået vold mod datteren, hvilket de nu er tiltalt for i sagen, men altså selv nægter at have gjort.

Der ventes dom i slutningen af juni.

/ritzau/